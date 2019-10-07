ترامب يهدد تركيا بتدمير إقتصادها إذا تجاوزت الحدود شمال سوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين؛ تركيا بتدمير إقتصادها إذا تجاوزت الحدود، وذلك في أعقاب قراره سحب القوات الأمريكية من شمال غرب سوريا.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أؤكد مجددًا فحسب على ما شددت عليه من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى مجاوزًا الحدود، فسأدمر تمامًا الاقتصاد التركي وأمحوه، (لقد فعلت ذلك من قبل)".

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والأحد، أكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، عقب ساعات من اتصال هاتفي بين رئيسه دونالد ترامب وأردوغان، أن القوات المسلحة الأميركية لن تشارك أو تدعم عملية تركية مخططة في شمال سوريا.

وأوضح السكرتير الصحفي، في بيان، أن القوات الأميركية "بعدما هزمت تنظيم داعش"، لن تكون في المنطقة القريبة من الحدود التركية، وأن أنقرة ستكون مسؤولة الآن عن جميع مقاتلي التنظيم، الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين في المنطقة".

ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية.

وكتب ترمب في سلسلة تغريدات على "تويتر": "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود. وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الأوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، والكثير منها قبلية، وأن نعيد جنودنا إلى البلاد"، معتبراً أن "على الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا".