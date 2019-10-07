مستشار وزير الدفاع : "الفجر المصرية" الصوت الذي أصبح يضج مضاجع الدول الراعية للإرهاب

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
مستشار وزير الدفاع اليمني
كتب
خاص_الخليج 365
علق مستشار وزير الدفاع العقيد الركن يحيى أبو حاتم، على قرار إدارة "فيس بوك" بإغلاق صفحات جريدة الفجر المصرية على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال "أبو حاتم" في تصريحات خاصة بأن هذا يحسب لكم وليس عليكم، وهذا لا شك بأن إدارة فيس بوك أصبحت تتاجر سياسياً بصفحتها عن طريق التعامل مع الأموال القطرية وتركيا وإيران، وتقوم بإغلاق وحظر الصفحات التي تفضح هذه الأنظمة وتفضح سياستها.
وأضاف بأن هذا دليل قاطع بأنها تلقت أموال من تلك الدويلات الثلاث من أجل زعزعة استقرار الدول العربية،و كتم كل الأصوات المنادية، وكل منتقد لها.
وقال هذا حقيقة يحسب لمؤسسة الفجر، أنها ذات تأثير قوي جداً ولو لم تكن كذلك، لما بادرت إدارة فيس بوك بغلق صفحاتها، ولما بادرت من خلفها قطر وإيران وتركيا من الدفع بالأموال لأجل اغلاق صفحات هذه المؤسسة ، وهذا دليل قاطع أن صوتها مؤثر قوي.
وتابع حديثه بأننا نتضامن معها، نقول لا لكتم الأصوات الإعلامية، لان هذا مخالف لكل القوانين الأعراف الدولية، فالفجر ستظل فجرًا يشع نوره على الأرجاء كامله، فهي الصوت الذي أصبح يضج مضاجع الدول الراعية للإرهاب.
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