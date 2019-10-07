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محمد بن زايد يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان ودعم استقراره

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

بن زايد والحريرى

بن زايد والحريرى

محمد بن زايد يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان ودعم استقراره

كتب

الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، حرص بلاده على دعم علاقاتها مع لبنان على المستويات المختلفة، ووقوفها إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه ويحقق طموحات شعبه، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

واستقبل ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني في إطار زيارة يقوم بها الحريري للإمارات للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني"، الذي يعقد في أبوظبي، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

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وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين و"سبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

كما تناولا آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية، وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور".

من جانبه، أعرب الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على "دعمهم المستمر للبنان، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها".

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