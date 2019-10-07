التحالف ينقذ 60 يمنيا ويتصدى لعدوان الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ثمن محافظ سقطرى رمزي محروس مبادرة السعودية بنقل جميع العالقين من أبناء الجزيرة في الخارج، بدءا من أمس، عبر تسيير رحلات جوية من مطار مدينة الغيظة بمحافظة المهرة شرق اليمن، وأعلن في منشور على صفحته بالفيس بوك تكفل السعودية بعملية النقل لجميع العالقين من أبناء الجزيرة في الخارج، بناء على مطالبتنا للأشقاء في المملكة باعتماد رحلات مستمرة لنقل العالقين من أبناء سقطرى في المحافظات اليمنية إلى سقطرى جوا، وذلك من مطار الغيضة في محافظة المهرة، وتزايدت حوادث تعطل قوارب نقل المسافرين من أبناء الجزيرة العالقين خارجها الأسابيع الماضية.

وأنقذت بحرية التحالف قاربا على متنه 60 راكبا من أبناء جزيرة سقطرى بعد تعطل محركه قبالة سواحل المهرة، كما عثر قبل أسبوع على قارب آخر على متنه 44 راكبا فقط بوسط البحر بعد تعطل محركه أيضا.

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من جهتها، تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات خرق الهدنة الأممية واستهداف الأحياء السكنية في الحديدة ومواقع تمركز القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر ميداني قصف الميليشيات المواقع المتمركزة جنوب الدريهمي بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82، فيما قصفت المواقع شرق المديرية بقذائف مدفع B10 بشكل عنيف، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، كما دفعت ميليشيات الحوثي بمجاميع جديدة من مسلحيها إلى شرق وشمال مديرية حيس التي تأتي بعد التحيتا ومناطقها في صدارة أهداف التصعيد الحوثي.

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