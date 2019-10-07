السعودية تجري 60 عملية قسطرة لمرضى القلب بالنيجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للبالغين في جمهورية النيجر، بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وبدأ أطباء القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة عملهم في اليوم الأول بمستشفى ريفرانس بالعاصمة نيامي، بإجراء 12 عملية قسطرة تداخلية ناجحة للمرضى المصابين الأكثر احتياجا.

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وتستهدف الحملة التي تستغرق ثمانية أيام إجراء نحو 60 عملية قسطرة تداخلية قلب للمرضى والمصابين من الأسر ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج، بهدف التخفيف من آلامهم ورفع المعاناة عنهم.

وفي الإطار نفسه، وصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، إلى مدينة إبادان في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضمن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له والتي تستمر حتى 19 أكتوبر وتشمل مدينة «لافيا» أيضا.

وأوضح مشرف الحملة تركي الشهري بأنه من المخطط أن تبدأ الحملة بفحص 4 آلاف حالة من مرضى العيون بمختلف الفئات والحالات، على أن تحال 400 حالة منهم لإجراء العمليات الجراحية، وتشمل إزالة الماء الأبيض وإزالة الماء الأزرق والعمليات الصغرى.