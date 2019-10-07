الجيش الليبي يقصف غرفة عمليات طائرات تركية مسيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

شن الطيران التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضربات جوية على أهداف بالكلية الجوية في مصراتة في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة لقوات حفتر في بيان عبر صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي تواصل شن «الضربات الجوية الموجعة» على قوات الوفاق وتمركزاتها وأماكن خروج الطائرات التركية المسيرة في أكثر من موقع على امتداد الجبهة.

وأضاف البيان أن «صواريخ جو أرض لاحقت ميليشيات المرتزقة الفارين من المعركة بمحور العزيزية، وكذلك الكلية الجوية مصراتة وقبلها قاعدة القرضابية التي تخزن فيها الذخائر والآليات، ويتم فيها محاولة تجديد غرفة عمليات طائرات مسيرة تركية».