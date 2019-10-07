نزع 1070 لغما باليمن خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، من نزع 1070 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان له: إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 372 لغما مضادا للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق عدة قبل دحرها، وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت خلال الأسبوع نفسه 694 ذخيرة غير منفجرة، وأشار إلى أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاق «مسام» ولغاية 4 أكتوبر من نزع 92 ألفا و459 متفجرة، تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.