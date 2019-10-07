تفاصيل قرار " التربية التعليم" بفصل 1070 مدرسًا لإنتمائهم لجماعات إرهابية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل 1070 معلمًا ينتمون إلى جماعات إرهابية، بهدف تطهير الوزارة من أي أفكار متشددة.

وأكدت الوزارة أن الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة، مشيرًا إلى أن المعلمين هم قلب عملية المشروع القومي لتطوير التعليم والذي انطلق سبتمبر 2018 ووصل للصف الثاني الابتدائي.

وأشارت وزارة التعليم، أنَّه سيجرى إعداد "جدول جدارات" لتقييم المعلم، بحيث يحصل المعلم على ترقياته باستحقاق.

وعن آليات الترقي، ذكرت وزارة التعليم: "اللي هينفع هيكون معلم، لأنه سوف يقود منظومة التعليم الجديدة"، مؤكّدة بدء وضع شهادة مزاولة مهنة المعلم وتجديدها بشكل دوري مع تحديد آلية الترقي.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فلسفة تطوير التعليم واحدة وتعمل الوزارة على حل المشكلات القائمة من الجذور بدءًا من المناهج ونظم التقويم ومشكلات قطاع التعليم مثل نقص المعلمين وتقليل الاغتراب وتغيير المسمي الوظيفي وما لها من تاريخ طويل متشعب بالتفاصيل.

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