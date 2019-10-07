جنبلاط: فليطمئن العهد وأزلامه فكلما اعتقلتم فردا منا كل ما زاد الكره تجاهكم

أكّد رئيس الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "فليطمئن العهد وأزلامه فكلما اعتقلتم فردا منا كل ما زاد الكره تجاهكم وتجاه ​امن الدولة​ وعصابته. لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع. من حق اي مواطن أيًا كان بالتعبير الحر ولغتكم او تصريحاتكم ليست ارقى من الذين طفح بهم الكيل. علموا جماعتكم الأدب أولًا ".

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