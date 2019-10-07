النشرة: توقيف 3 سوريين في الوزاني والخيام بجرم تزوير هياكل دراجات نارية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة- مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا، أوقفت ثلاثة سوريين في بلدتي ​الوزاني​ و​الخيام​ بقضاء مرجعيون، بجرم تزوير هياكل دراجات نارية؛ وقد تمّ تسليمهم إلى ​القضاء​ المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم".

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