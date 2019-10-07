لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ألان عون، في تصريح تلفزيوني، عن موضوع تأجيل ​النقاش​ حول المادة 95 من ​الدستور​ التي تقضي بموجبها تقاسم المجال العام بين ​الطوائف​، الى أن "الفكرة طرحت"، مشددًا على أنه "يجب أن يحصل التفسير ويغلق باب الجدلية التي فتحت على مصرعيها في موضوع ​مجلس الخدمة المدنية​ والتي لم تنته بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ألان عون: لإغلاق باب الجدلية التي فتح على مصرعيه في موضوع مجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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