‏LBCI: الوفد اللبناني في ابو ظبي برئاسة الحريري لن يغادر الليلة ومدد زيارته للعاصمة الاماراتية حتى الغد

ذكرت قناة "‏LBCI" ان ​الوفد اللبناني​ في ​ابو ظبي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لن يغادر الليلة ومدد زيارته للعاصمة الاماراتية حتى الغد.

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