لفت رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، تعليقًا على عدم وجود أي حساب خاص به على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني ضدّ أن أكون جزءًا من هذا المهرجان، لا سيما عندما نرى أنّ هذه المواقع تحوّلت إلى منابر شخصيّة".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "بالنسبة لي، لا قيمة للفرد، بل للمجموعة".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوظ: أنا ضد أن أكون جزءا من المهرجان الحاصل على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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