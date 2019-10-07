شماس​: معلومات مؤكدة بأن موازنة العام 2020 ستحمل ضرائب جديدة

لفت أمين عام ​الهيئات الاقتصادية​ ​نقولا شماس​ إلى أن "موازنة العام 2020 ستحمل ضرائب جديدة أساسية"، مشيراً إلى أن "هناك معلومات مؤكدة عن رفع ضريبة الـTVA، ضريبة الدخل وفرض ضريبة على ​البنزين​"، مفيداً بانه "احتجاجا على ذلك ​القطاع الخاص​ سيتوقف عن العمل يوم الخميس الساعة الـ11 صباحا، لا نطلب الاغلاق بل التوقف عن العمل".

وفي حديث تلفزيوني، أشار شماس إلى أن "هذه الطبقة السياسية ميؤوس منها وكان لديها فرص متتالية لتبرهن عن نية حسنة ولكن لم تقنع اللبنانيين ولا ​المجتمع الدولي​".