أكّد رئيس بلدية الغبيري معن خليل، أنّ "لا رجوع عن القرار بإقفال نادي الغولف اللبناني بسبب تمنّعه عن دفع الرسوم البلدية المُستحقّة عليه منذ عام 2017 والمُقدّرة بنحو مليار ليرة لبنانية، إلّا إذا دفع المستحقات المتراكمة المتوجّبة عليه".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "حجّتهم أنّهم أقوياء، ومثلما يعتدون على الأرض، يعتقدون أنّهم يمكنهم ألّا يدفعوا الأموال المتوجّبة عليهم للبلدية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الغبيري: لا رجوع عن قرار إقفال نادي الغولف إلا إذا دفع المستحقات المتوجبة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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