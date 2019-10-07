جريصاتي التقى السفير المصري لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، سفير مصر لدى ​لبنان​ ​نزيه النجاري​، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه ومغادرته لبنان الى مصر للالتحاق ب​وزارة الخارجية​. وقد اشاد جريصاتي بـ"العمل الذي قام به السفير النجاري خلال الفترة التي قضاها في لبنان، والتي عمل في خلالها على توطيد اواصر العلاقات بين لبنان ومصر في المجالات كافة".

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