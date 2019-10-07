أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح تلفزيوني، عن موضوع تأجيل ​النقاش​ حول المادة 95 من ​الدستور​ التي تقضي بموجبها تقاسم المجال العام بين ​الطوائف​"، "أننا مع طي جميع الملفات الخلافية التي ليس الوقت مناسبًا للبحث فيها الآن"، مشددًا على أن "لا شيء يعلو فوق الهم الاقتصادي. لن يكون موقفنا بعيدًا من موقف تكتل لبنان القوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: نحن مع طي جميع الملفات الخلافية ولا شيء يعلو فوق الهم الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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