وفاة مواطن في جديدة القيطع اثناء اضرامه النار بأعشاب يابسة في حقله

توفي المواطن ع.ط (60 سنة)، حين كان يعمل على اضرام النار في الاعشاب اليابسة في حقل يملكه في بلدته جديدة القيطع - عكار. والتحقيقات جارية من قبل ​الاجهزة الامنية​ المختصة لمعرفة مسببات الوفاة.

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