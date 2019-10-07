ريا الحسن: نريد تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية

لفتت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا نريد تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية وتم وضع استراتيجية أقرته اللجنة الوزارية برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والمسار سيكون طويل الامد وبعض الخطوات بحاجة لوقت". من جهته، أشار مؤسس جمعية "يازا" ​زياد عقل​ في حديث تلفزيوني إلى أن "لا تطبيق ل​قانون السير​ كما يجب والمطلوب تعزيز انتشار عناصر قوى الامن".

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