صحناوي: أستبعد أي تسييس لملف الإتصالات والاستماع إلى الوزراء مسألة طبيعية وتقنية

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، أنّه "سبق أن استدعاني المدعي العام المالي ​علي ابراهيم​، حتّى عندما كنت وزيرًا للإتصالات، وإذا استدعاني الا، فأنا مستعدّ للنزول إليه"، مبيّنًا أنّ "تجربتي مع القاضي ابراهيم كانت متعلّقة باستيضاح معلومات عن ملفات معيّنة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّني عندما كنت وزيرًا، كان يمكننا الاحتماء بحصانتي، ولكنّني كنت أنزل إلى القضاء"، مركّزًا على أنّه "إذا كان ابراهيم يحقّق بموضوع بدأ في عام 2015، فلمذا سيتمّ استدعاء وزراء من الأعوام السابقة؟". ورأى أنّه "كان الأجدى بوزير الإعلام ​جمال الجراح​ ووزير الإتصالات ​محمد شقير​ تلبية دعوة ابراهيم، فمن ضميره مرتاح، يذهب إلى القضاء".

وأكّد صحناوي أنّه "إذا كانت هناك حاجة لاستدعائنا، فيجب القيام بذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الفريق الخصم في ال​سياسة​ يرمي تهمًا، تَعلق في ذهن الناس"، مذكّرًا بأنّ "خلال استلامي ​وزارة الإتصالات​، تمّ الانتقال من خدمة الـ"2G" إلى الـ"3G". وركّز على "أنّني أستبعد أيّ تسييس لملف الإتصالات، والاستماع إلى الوزراء مسألة طبيعيّة وتقنيّة".