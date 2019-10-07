مصادر المنار: الأميركون يمارسون الضغط على القضاء العسركي للإفراج عن الفاخوري

كشفت مصادر قناة "المنار"، أنّ "الأميركيين يمارسون الضغط على ​القضاء العسكري​، للإفراج عن العميل ​عامر الفاخوري​، وذلك عبر التلويح بتحريك المؤسسات الدوليّة والحقوقيّة، تحت عنوان أنّ الفاخوري يتعرّض للتعذيب والضغط في مكان توقيفه".

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