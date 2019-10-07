العثور على جثة سيدة محروقة داخل جيب في مرج حمانا

تم العثور على جثة امرأة محروقة داخل سيارة جيب "إنفوي" فضي اللون، في منطقة مرج حمانا.
وحضرت الادلة الجنائية للكشف على الجثة، والتحقيق جار لمعرفة اسباب الحريق ووجود الجثة بداخل الجيب.
كذلك حضرت الاجهزة الامنية وضربت طوقا على المكان للانتهاء من التحقيق. وتعود ملكية "الجيب" الى المهندس ر. ح. ج من النبطية - دير الزهراني. والجثة موضوعة في المقعد الخلفي للسيارة.
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