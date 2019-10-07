العثور على جثة سيدة محروقة داخل جيب في مرج حمانا

تم العثور على جثة امرأة محروقة داخل ​سيارة​ جيب "إنفوي" فضي اللون، في منطقة مرج ​حمانا​.

وحضرت الادلة الجنائية للكشف على الجثة، والتحقيق جار لمعرفة اسباب الحريق ووجود الجثة بداخل الجيب.

كذلك حضرت ​الاجهزة الامنية​ وضربت طوقا على المكان للانتهاء من التحقيق. وتعود ملكية "الجيب" الى المهندس ر. ح. ج من ​النبطية​ - ​دير الزهراني​. والجثة موضوعة في المقعد الخلفي للسيارة.