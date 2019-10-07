الحريري: لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة ولكننا نعمل على موازنة تكون حقيقية

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "​الامارات​ كانت دائما الى جانب ​لبنان​ تساعده، ونحن بالنسبة لنا اي شيء يمس الامارات يمسنا شخصيا، واقول لاهلنا في الامارات نحن نعتبر اننا شعب واحد"، مشيراً إلى "إننا منذ شهرين نتحاور مع ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد​ من اجل ​مؤتمر​ الاستثمار، وكل رجال الاعمال اليوم يتطلعون الى فرص جدية للاستثمار في لبنان، واللجنة العليا ستنعقد قريبا في لبنان وسنحدد تاريخها قريبا ونحدد عدة اتفاقيات بين البلدين، وتفاءلوا بالخير تجدوه".

وفي كلمة له خلال العشاء الذي يقيمه على شرفه سفير لبنان في الامارات، لفت الحريري إلى انه "لدينا ازمة اقتصادية ولا احد ينفي ذلك، وخاصة اننا قمنا بواجباتنا خلال الازمة، وما يحدث اليوم في لبنان اننا نعمل على موازنة حقيقية مع مستوى دين منخفض اكثر مع اصلاحات بنيوية اساسية وقرارات صعبة، ومن هذه القرارات انه على الجميع التعامل لتخفيض الانفاق والتكاليف التي وضعناها على كاهل ​الدولة​ واللبنانيين، وهذه الاصلاحات في ​الضمان​ وهيكلية الدولية والغاء ودمج مؤسسات وامور تفيد البلد".

واضاف "في مكان ما في ​القطاع الخاص​ لدينا العديد من الفرص، ونحن من الدول التي تدير ​الاتصالات​، واليوم هناك شبه تفاهم في البلد ان يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "هناك من يتحدث عن ازمة دولار في لبنان، وهناك مشكلة اقتصادية في كل المنطقة، وما نقوم به في لبنان اننا نحافظ على اليرة اللبنانية مقابل ​الدولار​، ونحن في هذا الوقت نقوم ب​الموازنة​ والاصلاحات"، لافتاً إلى أنه "على الجالية اللبنانية في كل دول العالم ان تساعد في الاستثمار في لبنان، ونحن امام فترة 3 اشهر اما ان نكون امام اصلاح حقيقي وقوانين متطورة تساعد بالاستثمار، ونحن نعمل على قانون مناقصات سيصبح اسمه قانون مشتريات، وبعدها لن يفتح كل واحد على حسابه".