ولي عهد أبوظبي: نقف إلى جانب لبنان وحريصون على دعم علاقاتنا معه على المستويات المختلفة

أكّد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الّذي يقوم بزيارة إلى ​الإمارات​ للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي- ال​لبنان​ي الثاني" في أبوظبي، أنّ "الإمارات تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كلّ ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقّق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور".

من جانبه، أعرب الحريري عن شكره للإمارات وقيادتها على "دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الّتي يتعرّض لها"، مؤكّدًا أنّ "هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر للإمارات في علاقاتها مع لبنان وشعبه".