أكد حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني له أنه "من المهم للبنان ان يكون لديه علاقات مالية متطورة أكثر من ​الإمارات​"، مشيراً الى أن "هناك نوايا ليكون هناك علاقات مالية وثيقة أكثر مع ​البنك المركزي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: من المهم للبنان ان يكون لديه علاقات مالية متطورة أكثر من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.