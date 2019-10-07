شقير: أخذت قراري بالحضور في جلسة لجنة الاتصالات

أكد وزير الاتصالات ​محمد شقير​ في حديث تلفزيوني له "أنني أخذت قراري بالحضور في جلسة ​لجنة الاتصالات​ وطلبت تأجيلها لأنني خارج ​لبنان​، وسأحضر وحدي وقد يحضر معي احد".

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