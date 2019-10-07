خارجية ايران: تكرار التدخل الاميركي بشؤون الدول وسيلة لزعزعة الاستقرار

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ إلى أن "القوانين الدولية ترفض رفضا باتا التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وللاسف ان تكرار هكذا اجراءات من جانب ​الادارة الاميركية​ تحول الى وسيلة لزعزعة استقرار البلدان"، مشيراً إلى أن "هذا الاجراء لم يكن الاول من جانب الادارة الاميركية و​الكونغرس​ في هذا البلد حول هكذا امور".

وأكد أن "ايران تصف هذه الاجراءات بانها دليل واضح على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، مشدداً على أن "حق الاحتجاج يأتي ضمن حقوق المواطنين والذي يمكن القيام به بعيدا عن اي تدخل اجنبي وفي اطار القانون والنظم العام".