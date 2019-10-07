الدفاع الروسية: شويغو تلقى اتصالا من نظيره الأميركي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، مارك إسبر، جرى تزامنا مع التوتر على خلفية العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا".
وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".
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