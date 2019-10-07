الدفاع الروسية: شويغو تلقى اتصالا من نظيره الأميركي

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ بأن "وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​ تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي، ​مارك إسبر​، جرى تزامنا مع التوتر على خلفية العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا".

وبدأت ​الولايات المتحدة​، في وقت سابق اليوم سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع ​تركيا​، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "​قوات سوريا الديمقراطية​" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها ​أنقرة​ تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​".