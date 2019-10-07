صالحي: سنشغل قسما من مفاعل أراك قريبا

أعلن رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ ال​إيران​ية، ​علي أكبر صالحي​، أن "إيران ستشغل قسما ثانويا من مفاعل أراك النووي خلال أسبوعين أو ثلاثة"، موضحاً أن "مفاعل أراك يتكون من قسمين، رئيس وثانوي والحصة الرئيسية من الأعمال تجري في القسم الثانوي".

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