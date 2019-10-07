الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف في شمال سوريا لضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ جميع الجهات في شمال ​سوريا​ لضبط النفس.

وكان ​البيت الابيض​ قد أعلن أن "أسرى داعش المحتجزين لدى ​الجيش الأميركي​ في شمال سوريا سيصبحون تحت مسؤولية ​تركيا​"، مشيرا الى ان "قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض ​فرنسا​ و​ألمانيا​ ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من مقاتلي داعش".

وأكد البيت الابيض أن "الجيش الأميركي لن يشارك ولن يدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوري"، مشيرا الى ان "​القوات الأميركية​ لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في ​القضاء​ على داعش هناك".