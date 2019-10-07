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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف في شمال سوريا لضبط النفس

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ جميع الجهات في شمال ​سوريا​ لضبط النفس.

وكان ​البيت الابيض​ قد أعلن أن "أسرى داعش المحتجزين لدى ​الجيش الأميركي​ في شمال سوريا سيصبحون تحت مسؤولية ​تركيا​"، مشيرا الى ان "قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض ​فرنسا​ و​ألمانيا​ ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من مقاتلي داعش".

وأكد البيت الابيض أن "الجيش الأميركي لن يشارك ولن يدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوري"، مشيرا الى ان "​القوات الأميركية​ لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في ​القضاء​ على داعش هناك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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