سيناتور أميركي: سنتقدم بمشروع قانون مدعوم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا إذا ما غزت سوريا

شدد السيناتور الأميركي الجمهوري ​ليندسي غراهام​ على "أننا سنتقدم بمشروع قانون مدعوم من الحزبين لفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​ إذا ما غزت ​سوريا​"، موضحًا أن "مشروع القانون يدعو إلى تعليق عضوية تركيا في ​حلف شمال الاطلسي​ إذا غزت سوريا ونأمل ألا يُنقض بفيتو رئاسي".

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