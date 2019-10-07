السفير القطري لدى السودان أكد دعم الدوحة للخرطوم في كافة المجالات

أكد السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن على الكبيسي "دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات"، مشيداً بـ"العلاقات المتطورة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة"، مشيراً إلى "التعاون العسكري في مجال التدريب بين البلدين".
وشدد على "دعم القيادة القطرية للسودان في كافة المجالات"، مشيراً إلى "دور قطر في دعم السلام والاستقرار بالسودان، استنادًا على جهودها في إحلال السلام بإقليم دارفور".
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