حمدوك يحث السعوديين على الاستثمار في السودان

حث رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبد الله حمدوك​، ​رجال الأعمال​ السعوديين على "الاستثمار في السودان، في أعقاب التغيير العميق في السودان"، مشيراً إلى أن "التغير الذي حدث في السودان هو تغيير عميق شمل كل مناحي ​الحياة​ ومن بينها خلق ​البيئة​ المواتية للاستثمار في بلدنا ونحن نعدكم بأننا سوف نعمل معكم لتذليل كل الصعاب وكل المعوقات التي كانت تقف أمام المستثمر السعودي".

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