أكدت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أن "​أميركا​ لا تدعم عملية عسكرية تركية في شمال ​سوريا​". وكان مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد أكد لوكالة "​رويترز​" أن "​الولايات المتحدة​ لا تدعم العملية التركية المرتقبة في سوريا، إلا أنها لن تتحرك عسكريا لوقف ​تركيا​"، موضحا أن "أميركا سحبت قوات صغيرة فقط من المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: أميركا لا تدعم عملية عسكرية تركية في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.