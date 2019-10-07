إعادة فتح مترو هونغ كونغ بشكل جزئي بعد أعمال العنف ليلا

استأنفت شبكة مترو ​هونغ كونغ​ نشاطها بشكل جزئي، بعد اشتباكات عنيفة خلال الليل. فقد نظّم عشرات الآلاف من المحتجين مسيرة سلمية عبر وسط المدينة الّتي تحكمها ​الصين​ يوم أمس الأحد، مُرتدين أقنعة في تحدّ لسلطات الطوارئ الّتي توعّدت كلّ من يخفي وجهه بأقصى عقوبة وهي السجن لمدّة عام .

ولكن التجمعات تحوّلت إلى اشتباكات متواصلة مع حلول الليل. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهروات في محاولة لتفريق محتجّين كانوا يلقون قنابل بنزين في أماكن عدّة، من بينها المركز المالي الآسيوي.

واعتُقل عشرات من المحتجين بموجب قوانين الطوارئ الجديدة الّتي بدأ سريانها مساء الجمعة، بعد أن أدّت بعض من أعنف الاشتباكات منذ بدء الاحتجاجات قبل أربعة أشهر، إلى إغلاق هونج كونج بشكل فعلي يوم السبت.