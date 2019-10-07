أكّدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب ​القوات​ الأميركية من ​سوريا​ مقلق للغاية"، مشيرة الى أن "على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: على ترامب العدول عن قراره الخطير بشأن سحب القوات من شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.