جونسون يثير هروب الأميركية مع ترمب









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، أنه سيطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الحصانة الدبلوماسية عن سيدة أميركية تورطت بقتل شاب بريطاني خلال حادث سير، وفرّت بعد ذلك من الأراضي البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيثير وفاة الشاب هاري دن (19 عامًا) ضحية الحادث، مع البيت الأبيض إذا لزم الأمر، قائلاً: "لا أعتقد أنه قد يكون من الصواب استخدام عملية الحصانة الدبلوماسية لهذا النوع من الأغراض" وذلك في إشارة إلى حادث السير الذي أدى إلى مقتل الشاب.

وأضاف أنه قدم تعازيه لعائلة هاري وأعرب عن أمله أن تعود الأميركية آن ساكولاس وأن تشارك بشكل صحيح في مسار القانون البريطاني حول القضية.

وتابع جونسون: هذه نقطة أثرناها و نثيرها اليوم مع السفير الأميركي هنا في المملكة المتحدة وآمل أن يتم حلها قريبًا. إذا لم نتمكن من حلها، فبالتأكيد سأبحثه بنفسي شخصيا مع البيت الأبيض.

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وحسب مقر 10 داونينغ ستريت إن وزير الخارجية دومينيك راب تحادث يوم الاثنين مع نظيره الأميركي مايك بومبيو حول القضية، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "تفاصيل هذه القضية مثيرة للقلق للغاية. لقد أوضح رئيس الوزراء أنه لا يتوقع أن تستخدم الحصانة الدبلوماسية بهذه الطريقة".

وأضاف: "لقد عانت عائلة الضحية دان من مأساة مروعة ولا ينبغي لها أن تواجهها بهذه الطريقة". وكانت السفارة الأميركية رفضت إسقاط حصانة آن ساكولاس وهي زوجة جوناثان ساكولاس الذي يتمتع هو الآخر بالحصانة الدبلوماسية.

ويعمل جوناثان في قاعدة أميركية تتمركز في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني (كروتون) في نورثهامبتونشاير، وهي واحدة من أهم القواعد التي تديرها أميركا في أوروبا.

وكانت شرطة نورثهامبتونشاير البريطانية قالت في بيان يوم السبت الماضي إن آن ساكولاس البالغة من العمر 42 عامًا المشتبه بها في مقتل هاري دن (19 عامًا)، عادت إلى الولايات المتحدة، بعد أن قالت الشرطة في بيان سابق إنها أبلغتها بعدم مغادرة المملكة المتحدة.



