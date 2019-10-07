شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، مع الدعوة لجلسة تالية صباح غد، الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى.
وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة موجهاً حديثة للنواب حول جلسة الغد:" نريد هدوء في المناقشة، الاحترام والتقدير واجب، لكن النقد مباح"، متابعاً : هناك فرق بين النقد والتجاوز، مضيفا في كلمته للبرلمانيين :" لا نريد تسجيل مواقف بصورة أو أخرى، بل اصطفاف وطني، والانتقاد داخل هذه القاعه يكون انتقاداً موضوعياً وبناء".
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