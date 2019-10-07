صحيفة تركية معارضة:"أردوغان" يقامر بورقة "داعش" لغزو سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة تركية معارضة، مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إيواء عناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين ترفض دول أوروبا إيوائهم. وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن تسريبات كشفت عن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، والتى تضمنت عرض أردوغان استقبال عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ترفض دولهم استقبالهم، فى مقابل السماح له بالتحرك داخل سوريا. Advertisements

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