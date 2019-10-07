تعرف على أبرز 8 تصريحات لرئيس "النواب" بالجلسة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، العديد من التصريحات للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أبرزها عدم عقد الجلسة العامة سوى بحضور 5 وزراء على الأقل، ومخاطبة النواب بالتواصل مع الشباب، وعدم مخاطبة جهات خارجية التزاما باللائحة. وفيما يلى نرصد أبرز هذه التصريحات: 1.عبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا لمناقشة مشكلات المواطنين 2. عبد العال:لن تُعقد جلسة عامة للبرلمان إلا بحضور 5 وزراء على الأقل 3.عبد العال: الحكومة بتجيب الكلام لنفسها.. وهوزع نسخ الدستور عليها عشان التأخير Advertisements 4. عبد العال: آخرمرة نقبل بحضور مساعد دون حضور الوزير المسئول 5. عبد العال: نناقش قانون متكامل لتطوير منظومة الشهر العقارى بالدور الحالى 6. عبد العال طالب النواب بعدم مخاطبة جهات خارجية التزاما باللائحة 7. عبد العال طالب النواب بالتواصل مع الشباب لإزالة أى معلومات مغلوطة 8. عبد العال: سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للجمهورية بكل مفرداتها خلال شهرين

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