شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد: "أردوغان" ينتهك حقوق قبرص البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزى رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لا يروق له التدخل فى شئون مصر الداخلية فحسب بل يسعى جاهدًا لانتهاك سيادة الدول الأخرى لعل آخرها محاولاته التعدى على الحقوق القبرصية فى منطقة شرق المتوسط بما فى ذلك المناطق التى منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحرى عن النفط والغاز.

Advertisements

وأضافت "رمزى"، أن أى تدخل تركى لانتهاك الحقوق القبرصية مرفوض تمامًا، موضحة أن مصر تدعم وبقوة حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط فى إطار ما يؤكد عليه القانون الدولى.

وتابعت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد: "نرفض أى محاولات تركية لانتهاك سيادة قبرص وحقوقها فى التنقيب البحرى داخل البحر المتوسط، موضحة أن أى انتهاكات تركية لهذه الحقوق تعرض أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط للخطر".