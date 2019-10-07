شكرا لقرائتكم خبر عن حوار مجتمعى بالبرلمان حول قانون الحكومة للمشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، والتى قررت بدءها بجلسات الاستماع حول قانون تنمية المشروعات المقدم من الحكومة. وقررت اللجنة خلال اجتماعها، بدء الحوار المجتمعى حول القانون، الأسبوع المقبل ولمدة 20 يوما، بحضور الجهات والاتحادات المعنية بالمشروعات الصغيرة، ونماذج من الشباب الناجح والمتعثر من أصحاب المشروعات. Advertisements وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن اللجنة ستستمع إلى كافة وجهات النظر لخروج مشروع القانون بشكل يحقق أعلى درجات التوافق، لتوفير فرص حقيقية للشباب بأعلى درجات التسهيلات.

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