تعرف على جهود الداخلية خلال شهر في مكافحة المخدرات والأسلحة النارية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في القطاعات المختلفة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وحققت وزارة الداخلية على مدار شهر نتائج ملموسة على رأسها؛ استهداف البؤر الإجرامية بمنطقة "بحيرة المنزلة"، ودمياط (التمساح، دواسة، المدورة، الخندق) ببورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بالشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 2149متهم وبحوزتهم (84) قطعة سلاح ناري، و(501) طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة؛ تم ضبط (عدد 4934 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة 4481متهم، منها (1رشاش جرينوف – 8 رشاش - 528 بندقية آلية – 980 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 398 مسدس– 3019 فرد محلى – 14178 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط (11) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و(8376) قطعة سلاح أبيض، و(112) تشكيل عصابي ضموا (347) متهم ارتكبوا (504) حادث متنوع، وضبط (713) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (22 بندقية آلية – 25 بندقية غير مششخنة - 17مسدس - 164فرد محلى – 488 سلاح أبيض).

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أما في مجال مكافحة المخدرات؛ فقد تم ضبط (7112) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (7539) متهم، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1,627,109 طن)، و(524,265 كيلو جرام من مخدر الحشيش)، و(86,628 كيلو جرام من مخدر الهيروين)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (11,340كيلو جرام )، بجانب كمية من مخدر الإستروكس وزنت (57,255 كيلو جرام).

وتم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (15,548 كيلو جرام)، و(3,761 كيلو جرام من مخدر الشابو )، و(100 جرام من مخدر الآيس)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (228 جرام)، بجانب كمية من بذور القنب المخدر وزنت (500 جرام)، إضافة إلى (1,105كيلو جرام من مخدر الكيتامين)، وعدد (195400) قرص مخدر ، و(1192) أمبول مخدر.