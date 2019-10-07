​جامعة الأزهر تعلن إعادة فتح باب التحويل بين الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إعادة فتح باب التحويل بين الكليات لثلاثة أيام بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار حرص رئيس الجامعة على مستقبل أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات ومراعاة لأولياء أمورهم، لعدم استطاعتهم إنهاء إجراءات تحويلهم خلال الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة قرر إعادة فتح التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين خلال الفترة من يوم غدا الثلاثاء الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠١٩ وحتى يوم الخميس الموافق ١٠ / ١٠ /٢٠١٩، طبقا لقواعد التحويل ونقل قيد المستجدين والسابق إرسالها وإعلانها بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم.