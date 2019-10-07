وزير النقل يشارك في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لـ"هيرنكنشت"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها في مدينة شفاناو، وكان على رأس الحضور المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وقال وزير النقل، خلال الاحتفالية: "إنه لشرف لي أن أحضر اليوم لإلقاء كلمة مصر، وتقديم خالص الشكر والتقدير للمستشارة إنجيلا ميركل والحكومة الألمانية والشعب الألماني على دعمهم المستمر للحكومة المصرية والشعب المصري موجها الشكر للدكتور مارتن هرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة هرنكنشت على دعوته الكريمة لزيارة مصانع الشركة، وحضور هذه الاحتفالية الكبرى بمناسبة تكريم الحكومة الألمانية للشركة على إنتاجها المتميز من ماكينات حفر الأنفاق وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال على مستوى العالم".

وأشار الوزير، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم الفني الذي قدمته شركة هرنكنشت للحكومة المصرية في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس، حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولي بالمشروع، واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين.

وأوضح أنه نتيجة للتعاون المشترك والدعم الفني والتدريب الذي قدمته شركة هرنكنشت بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية العالمية ومنها مكتب (CDM Smith) الألماني فقد تمت جميع الأعمال من خلال الشركات والأيدي العاملة المصرية في زمن قياسي وبأحدث المعايير والمواصفات الدولية في مجال الأنفاق، حيث تم ربط مناطق التنمية في شرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس بباقي محافظات مصر.

وأضاف الوزير، أنه استكمالًا لقصة النجاح والتعاون المشترك فقد تم التعاقد مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية وبأيدٍ مصرية أيضًا لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق.

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وأعرب الوزير، عن ثقته في استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير، حيث تحرص الحكومة المصرية على الاستفادة من النجاح التقني للدولة الألمانية في كافة المجالات المتخصصة واستكمالًا لما سبق من تعاون في مجال تأهيل الكوادر من خلال برنامج " مبارك – كول" وعلى نهجه.

وتطلع الجانب المصري إلى تبني سيادة المستشارة إنجيلا ميركل شخصيا والحكومة الألمانية دعم مشروع تطوير معهد وردان للسكك الحديدية لتأهيل وتدريب الكوادر على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجالات إنشاء البنية الأساسية وإدارة وتشغيل السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمناهج ألمانية وتحت إشراف ألماني بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة مع إمكانية الاستفادة بهذه العناصر للعمل في الشركات الألمانية.

واختتم كلمته معبرًا عن شكره لألمانيا حكومة وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط جمهورية ألمانيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وذلك في هذه المرحلة المهمة التي تجتازها مصر للاستفادة من الخبرات الألمانية في مختلف المجالات حيث تتبنى مصر خطة تنمية طموحة، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تلبي طموحات الشعب المصري في الانطلاق إلى آفاق جديدة من التطور والنمو.

وعقب الاحتفالية صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بأن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قدمت الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الاحتفال.

وقالت: إنها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الإنفاق بهذه السرعة، ووجهت بتدريب عدد 160 مصريًا في شركة هرنكنشت، وتسهيل إجراءات حصول المصريين عمومًا على تأشيرات عمل في ألمانيا.

كما وجهت بإنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الأنفاق في مصر لخدمة مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذي للشركة لمصر في الأسبوع الأول من نوفمبر لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.