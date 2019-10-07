بالملاعب والمسارح والتدريب.. جامعة أسوان تستقبل أسبوع الشباب الأفريقي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

إعلان أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصف أسوان عاصمة للشباب الأفريقي العام الجاري، لتنطلق بعده الاستعدادات للفعاليات المتوالية في المحافظة، وعلى رأسها جامعة أسوان، التي تستعد الآن لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.

"الخليج 365" رصد أبرز استعدادات جامعة أسوان للحدث الأفريقي الأول من نوعه في مصر والقارة السمراء، وأهم ما جاء خلال فترة الاستعداد.

الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أكد أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية والمصرية، وتشجيع الحوار الثقافي بين طلاب القارة السمراء، وإنشاء معلومات متحدة وقوية للقيادات الشبابية بأفريقيا، علاوة على تبادل الثقافات، في الحدث الذي يأتي بمشاركة 21 جامعة أفريقية، و20 جامعة مصرية.

وأوضح "غلاب"، أن الدول الأفريقية التي أعلنت مشاركتها هي "نيجيريا وتشاد والصومال ومالي وأفريقيا الوسطى، وبنين ومالاوي والسنغال وتنزانيا والنيجر وأوغندا وسيراليون وغامبيا والجابون والكاميرون وتوجو وليبريا والسودان وكوت ديفوار".

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وأشار "غلاب" إلى إن أسبوع الجامعات الأفريقية يضم العديد من الفاعليات الرياضية منها دوري كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة واختراق الضاحية والسباحة علاوة على مسابقات فنية في الغناء الفردي والتصوير الزيتي والضوئي والرسم، ومسابقات ثقافية في دوري المعلومات ومجلات الحائط والشعر والمراسل التلفزيوني.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط، نائب رئيس جامعة أسوان، ورئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية أن استعدادات الجامعة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بدأت قبل أكثر من 6 أشهر.

وأشار غلاب إلى أن الاستعدادات شملت الانتهاء من إنشاء الملاعب الخماسية وملاعب التنس بمقر الجامعة في صحارى، وإنشاء مدرج ستاد كرة القدم بسعة 1000 متفرج، علاوة على إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وتطوير المسرح المغطى في الجامعة من خلال تأهيل الأرضية والجدران الخشبية والمقاعد وتغيير نظام الإضاءة لكى يكون جاهزاً لاستقبال الفرق الفنية المشاركة، حيث يستوعب المسرح حوالي 330 شخصًا، علاوة على تطوير المسرح المكشوف بالجامعة والذى يستوعب حوالي 450 شخصًا من خلال رفع كفاءة المقاعد.

كما جرى تأهيل مدخل الجامعة وتهذيب المساحات الخضراء، ووضع أعلام للدول الأفريقية المشاركة في أسبوع الجامعات، والانتهاء من تدريب 800 طالب وطالبة على العروض الفنية التي يتم تقديمها خلال حفل الافتتاح المقرر إقامته في استاد أسوان الرياضي بمشاركة نحو 2000 طالبًا من مختلف الجامعات المشاركة.

وتابع "غلاب" أنه جرى التأكد من تجهيزات وحجز مقرات الإقامة للوفود المشاركة سواء في الفنادق أو نزل الشباب والاستراحات التابعة للجامعة، وإعداد برنامج سياحي ترفيهي لجميع الشباب المشاركين للتعرف على أهم المعالم والمزارات الأثرية والسياحية في أسوان.