31 أكتوبر.. انتهاء مهلة تلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أن المهلة المحددة لتلقي طلبات التقنين لأراضي أملاك الدولة وسداد رسوم الفحص والمعاينة، تنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن هذه المهلة ليستفيد منها المواطنون الذين تنطبق عليهم هذه الشروط، وأطلق مبادرة لحث المواطنين للإسراع في استكمال باقي إجراءات التقنين، تحت شعار "معك لتقنين وضعك".
وأكد المحافظ أن ملف استرداد أراضي الدولة، وملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة من أهم الأولويات للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة، وتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة.
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