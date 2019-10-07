محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الغرف الصناعية والتجارية والتي كان أبرزها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة الصناعات النسيجية. وجاء نص القرار كالآتي:

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الأدوية والنسيج.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات "مدبولي" بإنشاء 19 غرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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