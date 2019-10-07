بمشاركة 20 ألف جندي.. الجيش الأمريكي يجري تدريبات عسكرية في أوروبا

أعلن الجيش الأمريكي استعداده لمناورات خلال العام المقبل في أوروبا بمشاركة 20 ألف جندي، وذلك في تدريبات هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 25 عامًا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن القيادة العسكرية الأمريكية الأوروبية قولها اليوم الاثنين إن مناورات "ديفيندير 2020" ستجري

Advertisements

في الفترة ما بين شهر أبريل إلى مايو من العام المقبل.



وأضافت الشبكة أن هدف المناورات هو تقديم الدعم لعمليات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" الرامية إلى "بناء الاستعداد داخل التحالف وردع الأعداء المحتملين".



وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن 18 دولة من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات في 10 دول، من بينها ألمانيا، بولندا، لاتفيا، وجورجيا، مشيرة إلى أن 9 آلاف جندي أمريكي متمركزين بالفعل في أوروبا سيشاركون فيها إلى جانب 8 آلاف جندي أوروبي.



وشدد الجيش الأمريكي على أن التدريبات "تؤكد على أن التزام الولايات المتحدة للناتو والدفاع عن أوروبا لا يزال صلبًا".