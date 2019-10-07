مقتل 13 شخصًا بغرق قارب يقل مهاجرين قبالة إيطاليا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية إلى 13 قتيلًا، فيما لا يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين.
وأوضح خفر السواحل الإيطالي - وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم الاثنين - أنهتم انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل، وبقاء نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين.
من جهتهم.. قال شهود عيان: "إنه قد يكون هناك 8 أطفال وعدد آخر من النساء بين المفقودين".
يشار إلى أن خفر السواحل الإيطالي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة (لامبيدوسا)، مضيفًا أنه تم إنقاذ 22 مهاجرًا من البحر ومازال البحث جاريًا للعثور على المزيد من المفقودين.
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